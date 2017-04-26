畫面網瘋傳！白百何伸手扶 疑遭范冰冰甩手
大陸女星白百何日前被爆出軌嫩模張愛朋，小倆口在泰國戲水、又摟又抱，丈夫陳羽凡隨後以影片聲明，表示兩人早在2015年協議離婚，為了兒子才沒有對外公布。而白百何神隱多日後，上周六終首現身，出席導演協會年度盛典，頒獎給范冰冰，不過近日網路卻瘋傳白百何疑遭范冰冰甩手畫面。
白百何因出軌門事件聲勢暴跌，她上週六首出席公開活動，現身導演協會年度盛典，頒發最佳女演員獎給范冰冰，白百合不僅獨自站一邊，疑遭冷落，眼尖網友還發現，白百何伸手攙扶范冰冰時，疑似被范冰冰甩手拒絕，而范冰冰領獎時也與白百何零互動，畫面引發熱議。
不過也有人認為，甩手畫面僅是角度問題，指出范冰冰沒有刻意遠離白百何，因范冰冰由其他頒獎嘉賓接下獎盃和信封，隨後發表得獎感言，表現一切自然。而當時白百何頒獎給以《我不是潘金蓮》封后的范冰冰，還引發網友聯想，狠酸是「潘金蓮頒給潘金蓮」。
(中時電子報)
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