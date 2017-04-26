鄭柵潔出任國台辦副主任？國台辦：確定後公布

新浪財經網「能見派」微信公眾號日前報導，大陸國家能源局副局長鄭柵潔調任國台辦副主任。對此，大陸國台辦發言人馬曉光今表示，待有確定消息後，會在適當時機公布。

鄭柵潔是福建漳州人，具工商管理碩士級高級工程師資格，自1997年到2015年期間，皆於福建、廈門任職；2015年升任福建省副省長後，同年8月轉入中央，擔任副部級的國家能源局副局長。

值得關注的是，中共總書記習近平於1985年至2002年間在福建任職，任期與鄭柵潔高度重迭；而該人事的任命，是否出自於和習近平的淵源，仍不得而知。

(旺報)