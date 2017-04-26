開放東南亞學生來台實習 立委批：剝奪本國機會
行政院上周通過《外國專業人才延攬及僱用法》草案，作為完善我國留才環境方案，但立委陳宜民今天質疑，延攬外籍白領是要補我國不足，他也很贊成，每個國家人力確實也都有缺口，但規劃時務必小心謹慎，去年立委王定宇曾連番批評馬政府開放「白領外勞」，如今政府是不是就是開放白領外勞？
他也質疑，草案通過後，我國即將鬆綁工作簽證、居住規定與工作許可等，外國教師也將改由教育部核發，甚至開放補習班聘請短期技藝類外國教師，而外國藝術工作者不經雇主也可以來台，不受限制，是否影響本土演員與藝術工作者。
國發會對此表示，設定薪資門檻並未降低，勞動部也將設定審查標準、公開透明，草案相關細節當中將有說明。
陳宜民再批評，草案開放東南亞外國籍學生、畢業生，2年內可以申請來台實習，整體規劃機制中，只要由外交部駐外館與目的事業主管機關會商，恐打破原設定47971元門檻。
他舉例，高雄大寮中山商工每年有900多名學生到鼎泰豐實習、每月2.5萬元津貼，未來是否無須再請國內學生、可請外籍學生，影響本國學生實習機會，教育部等相關單位屆時恐淪為「橡皮章」，執政黨諂媚事業單位，剝奪本國機會。
他說，針對海外實習生應有平等對待機制，要求來台實習生，必須透過姊妹校國私立大專院校註冊，交換學生對等互惠機制，本國與外國籍至少要2:1以上，保障本國學生權益。
國發會回應，實習仍須提出完整方案審核，數量上也有一定限制的，每年也將先公布名額，不會侵犯本國學生權益。
(中時)
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