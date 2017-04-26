放錯重點！川普不應視北韓為威脅 而是「解決」它

北韓公布潛射彈道導彈試射照片，顯示北韓已具備在潛艇上發射導彈的能力，加上已具備的核彈頭，對南韓、美國和全球安全構成重大威脅。（圖/美聯社）

美國總統川普周一在國安會議上再度將北韓議題搬上檯面，顯示川普相當重視北韓這顆未爆彈，對全球安全造成的威脅，但是前美國國務院發言人柯比(John Kirby)卻認為，川普在北韓議題上搞錯重點了，因為川普不需要一再放大北韓是全球威脅這件事情，而應該把焦點放在如何「解決」它才對。

柯比在《CNN》專欄中指出，川普已經相當明白北韓目前的情況令人無法接受，並且呼籲聯合國安理會成員應該針對北韓核試、導彈計畫，提出新的制裁。柯比說，不管我們要不要繼續討論北韓，它都確實造成全球安全的威脅，但是北韓這個大問題，最終仍然需要我們共同解決，過去幾十年來，人們選擇無視北韓威脅，但是現在解決「北韓大麻煩」的時候已經來臨了！

北韓領導人金正恩近幾年來，不斷頻繁測試核子武器和進行導彈試射計畫，最近更聲稱將準備發動第6次核子武器測試，造成全球風聲鶴唳，不僅對朝鮮半島及周邊區域造成嚴重威脅，也是對美國本身構成潛在威脅，進一步來說，北韓就是全球和平及安全的一大隱憂，但是這些都已經是事實，說再多也沒用，因此美國總統川普不應該將焦點繼續放在現存的事實上，反而應該在北韓正如火如荼策動第6次核子試射之際，企圖拿出解決辦法，收拾這個已經延續多年的大問題！

(中時電子報)