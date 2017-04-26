桃園男騎士疑自撞倒路中央 差點遭後車撞上

桃園市楊梅區林姓男子疑似自摔，1名網友駕車經過險些撞上。(翻攝自爆料公社)

桃園市楊梅區24日凌晨林姓男子騎乘機車時，行經瑞溪路二段疑似不慎擦撞路邊自小貨車，摔倒在路中央，1名網友駕車經過險些撞上，他將影片放上臉書不公開社團爆料公社，引起網友熱議。

留言網友說，「嚇死人」、「希望沒事」，該網友也說，發現後有協助擋車。警方則說，林男事後送往楊梅天晟醫院就醫，並依楊梅交通分隊接辦釐清事發原因。

(中時)