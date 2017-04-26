民團訴請大巨蛋撤照案敗訴

大巨蛋經民團提告撤銷環評審查結論、都審核定、建照核發處分行政訴訟，台北高等行政法今(26)日更一審宣判，合議庭認定大巨蛋案，北市府通過都市設計審議核可處分，2０１１年核發號建照，核發過程並沒有違法，也未違反以文化體育設施使用為主的目標；修正方案也未違反環評審查結論，判決提告的民團林姓等１０位民眾敗訴。本案可上訴。

一波數折的「台北大巨蛋」，起因北市府在２００３12月30日公告進行松菸細部計畫BOT招商，遠雄公司為最優申請人，並在2006年10月3日與遠雄公司簽立「台北文化體育園區－大型室內體育館開發計畫案興建營運契約」。遠雄公司提出「台北文化體育園區整體規劃案－體育園區（重新辦理環境影響評估）替代方案環境影響說明書」送審。經環評審查會討論，北市府遂在２０１１年6月公告審查結論；遠雄公司申請「台北文化體育園區大型室內體育館開發計畫案」都市設計及土地使用開發許可審議案，經北市都市設計及土地開發許可審議委員會決議通過，北市府都發局並於核備後核發建造執照給遠雄公司。

但民團認為大巨蛋案的環評審查結論、都審案及核發建造執照處分有瑕疵且違反規定，提起訴願被駁回後，以台北市政府和都發局為被告提出行政訴訟，經北高行判決駁回上訴最高行政法院，被廢棄發回台北高等行政法院更審；北高行更一審合議庭審理後，認為北市府機關代表是依開發許可審議委員會設置辦法規定，依法執行公務，為系爭開發案的審議，並無應迴避而未迴避情事，且環評審查結論記載大巨蛋基地忠孝東路側應再退縮一車道，在避免影響主幹道車流，且是要求忠孝東路側應再「退縮」一車道，而非「減少」一車道，修正方案並無違環評審查結論。

大巨蛋建築物防火避難性能設計計畫書及評定書，已經建築法中央主管機關內政部認可通過，就產生符合建築法防火及避難設施要求之效力，北市都發局依建築法規定並無審查該認可處分的權限，只能予以尊重。本案訴訟參加人徐少游建築師擔任系爭建照之設計人，並不影響系爭建造執照之的效力。原告主張尚無可採，原處分也無原告主張的違法情事；訴請撤銷無理由，應予駁回。

(中時)