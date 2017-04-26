桌球賽改稱「中國台北」 國台辦：不存在矮化問題
有關2017年亞洲乒乓球錦標賽，大陸央視報導將「中華台北」改成「中國台北」，引起台灣輿論質疑矮化，大陸國台辦發言人馬曉光今於例行記者會表示，大陸一直按「一中原則」處理，不存在矮化台灣的問題。
馬曉光強調，大陸對台政策是一貫的、沒有變化，依據兩岸奧委會組織安排處理。
陸媒《觀察者網》引用網友對央視微博的截圖表示，在4月10日之前，央視都稱來自台灣的比賽隊伍為「中華台北隊」，4月11日卻悄悄變成了「中國台北」，這篇報導指出，這樣的改動「是一種訊號」。
1979年，國際奧會通過名古屋決議案，中國奧會改名為中華奧會，雖經抗議，中華民國仍在1984年起開始以「中華台北」名義參加奧林匹克運動會。
據了解，2008年北京奧運時，有陸媒將台灣的代表隊「中華台北」稱作「中國台北」，引發台灣不滿，因此又陸續改回「中華台北」。
(旺報)
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