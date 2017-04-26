立委提案 酒駕者車牌換色「標籤化」
立法院交通委員會今日審議《道路交通管理處罰條例》修正，眾立委砲聲隆隆，要求交通部拿出更積極對策防堵酒駕。綠委鄭寶清指出，台灣每年酒駕致死的數字，是日本的3.5倍、新加坡的4倍，提議把酒駕者的車牌，由白色改成綠色銀光色，把酒駕者標籤化，提醒用路人小心，且讓警察方便攔查。
交通部認為，酒駕者開的車未必是當事人所有，且標籤化恐不適合，有必要再研究。
鄭寶清則說，不是政府要標籤化，是酒駕者自己違法在先，也藉此警惕所有車主，不要借酒駕者車子。他表示，今天各委員針對酒駕提了10個案子，交通部3個沒意見、7個反對，態度太保守。
針對法規明定，民眾只要付9萬元罰鍰就可拒絕酒測，立委們質疑是法律漏洞，根據警政署資料，攔撿受測的駕駛人中，約有1成拒絕酒測逃避刑責，建議提高拒測罰鍰，並參考日本與美國規定，處罰拘役。立委邱至偉提案，將罰鍰增至20萬元。
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(中時)
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