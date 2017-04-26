雙橡園國徽不見了！滿目皆綠 歷任大使照片全不見

代表處說，國徽仍在，只是被花草遮住了。（劉屏翻拍）

雙橡園主屋前原有國徽，如今不見了（取材自2015年的代表處官網）。

華府雙橡園主屋前的青天白日國徽不見了，看到的是綠色花圃，中間插著一個綠色的臺灣立牌。主屋人口處的歷任我國駐美大使、代表的玉照也全部不見了。

對此，我國駐美代表處指出，國徽圖案並未移除，造型、結構皆予保留，只是今年適逢中華民國政府使用雙橡園80週年，代表處配合季節進行美化工程，廣植應景花木，目前是鳳仙花與三色菫，增添盎然綠意，顯得煥然一新，但也因此遮住了國徽。至於歷任大使及代表玉照，則是移往主屋二樓，繼續妥善保存。

一位多次赴雙橡園作客的張姓僑胞說，代表處這番解釋未能說服他，因為，第一，造景需要把國徽覆蓋住嗎？「有人紋身紋到臉上的嗎」；第二，主屋二樓不開放，照片擺在二樓，「擺明了從此不給看了，是不是意味著與過去就此切割？」

以白石砌成的國徽位在主屋前的草坪，已有多年歷史。由於美國反對雙橡園升國旗，所以這個國徽是雙橡園最具象徵意義的標誌。民進黨籍首位駐美代表吳釗燮任內，即2007至2008年，在官邸前豎起國旗，但拆除了雙橡園裡的國徽。馬英九總統執政後，袁健生出任駐美代表，重新建起國徽。

如今國徽再度不見，僑胞百感交集，尤其是國徽二度消失都逢民進黨執政，引起議論。代表處強調，主屋大門入口及大廳一直擺置著巨幅國旗，彰顯國家意涵，迄無改變。代表處並指出，雙橡園園區陳列臺灣意象裝置藝術，結合主屋門前的蘭嶼拼板舟，近期還將進駐臺灣知名本土藝術家的室外雕塑、攝影作品等，以增進各界對臺灣精緻多元文化及充沛生命力之認識，也進一步活化雙橡園的歷史意義與願景。

雙橡園自1937年起成為中華民國駐美大使官邸。美國與中華民國斷交後，駐美代表另設官邸，但仍在雙橡園舉行各項活動，包括宴請美國政要、名流、各國使節等。今年適逢使用80周年，駐美代表處於2月間在園內舉行「雙橡園80風華」紀念郵票及郵摺發表會，郵摺所附雙橡園的照片上，國徽未遭「屏蔽」。

(中時)