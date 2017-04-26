金卡戴珊爆乳比基尼 橘皮驚呆網友

金卡戴珊大腿驚現橘皮組織！（圖／翻攝on.cc）

美國真人秀女星金卡戴珊日前和姐姐等一票好友到墨西哥度假，向來走「衣不蔽體」穿搭風格的她，這回她穿上比基尼大秀豐滿上圍，但人稱「豐臀金」的她，卻在大腿外側大秀橘皮，模樣驚呆不少網友。

金卡戴珊日前才因推出自家貼圖，把自己P成聖母瑪利亞遭砲轟，但這都無損她的心情，最近她約姐姐及多名女性友人一起到墨西哥享受陽光與沙灘，可金卡戴珊的裝扮卻十分「驚嚇」，不僅是不成比例的身形，加上她大腿上出現大片橘皮，就讓網友毒舌「我以為看到60歲阿婆的屁股！」

(中時電子報)