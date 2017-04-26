爆結婚6年三度想離婚 六月、李易求助牧師

六月、李易結婚6年生了1雙兒女，卻驚爆這段時間裡常吵架，甚至三度吵到真的要簽字離婚，最後求助牧師。(中時資料照片)

女星「六月」蔡君茹與男星李易的姊弟戀修成正果，如今已結婚6年多，生下一男一女，湊了對「好」字，常能在臉書及節目上看見夫妻倆恩愛的身影，然其實私下兩人常因生活習慣或小事爭吵，六月透露，他們曾經三度大吵到要離婚，但剛好都逢周六無法辦手續，不然她現在恐怕已是單身媽媽。

據《壹週刊》報導，六月和李易相差7歲，兩人當年相戀半年就結婚，如今結縭邁向第7年，爆出其實私下常吵架鬧離婚，「剛開始每天為了錢、為了生活習慣，常常吵到會說出『不然離婚啊』這種話」，其中有3次是真的要去簽字，但周末戶政事務所沒開，隔天夫妻倆又和好。

事實上，兩人的成長環境差異大，六月的媽媽喝酒、吸毒，從小就拋棄女兒，因此她15歲就開始賺錢養家，而李易則是受寵的公子哥，婚前家裡還有傭人照顧，導致他一拿到薪水就是花光，不知道要準備家用，誇張的是，六月透露李易竟然不知道西瓜有籽，「因為需要削皮的食物都被處理好，切成適宜入口的大小」，還笑說「原來水果長這樣」，讓她感受到彼此間巨大的差異。

兩人婚後就因為彼此習慣與價值觀問題吵得不可開交，後來他們去找牧師諮商，牧師要六月放下婚前獨立的自己，讓男人當家，另外要李易學習對家庭負責，才漸漸減少鬧離婚的次數，雖然現在還是會吵，但「常不了了之，睡一覺就好了」，而六月這次受訪前，還跟老公因為經紀人住「興雅國中還是國小」附近，吵到她奪門而出，1小時後不知道可以去哪，又乖乖回家，六月說，李易也會負氣出走，「事後我問他去哪，他就說去車上待了兩個小時，氣消了就回家」。

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(中時電子報)