法總統大選 馬克宏才過首輪就開趴遭批
法國總統選舉第一輪在本周結束，馬克宏(Emmanuel Macron) 獲得24%票居冠，其次是勒龐(Le Pen )獲得23%票，兩人將在5月7日進行決選。然而，兩人初選後的態度卻大不同，居劣勢的勒龐辭黨職欲背水一戰；居優勢的馬克宏還沒當選就在辦慶功宴，此遭法國輿論的強烈抨擊。
據法國《世界報》報導，法國首輪總統選舉剛剛結束，四位候選人已淘汰了兩人，接下來是前兩名的PK大戰。觀察目前形勢，馬克宏已經獲得民調多數支持，許多大佬也出面力挺；居次的極右派選將勒龐聲勢不振，只有突擊才有翻盤希望。
面對上述情勢，勒龐選擇辭去國民陣線主席的職務，以全力衝刺第二輪決選。分析認為，勒龐此舉純粹是一個形式動作，為的是擺脫政黨負面包袱來拉抬選情。
另一方面，旗開得勝的選舉菜鳥馬克宏選擇在23日當晚舉辦慶功宴，此舉遭到法國媒體批判。輿論認為，馬克宏在決選前的存亡危急之秋開趴很不適當，直言他驕兵必敗；對此馬克宏本人也有所回應，他表示能夠宴請那些一路走來，始終伴隨左右的人是無比欣慰之事，希望外界可以理解。
(中時電子報)
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