NBA》20年鐵律 勇士橫掃拓荒者就能奪冠？
根據《ESPN》報導，過去20年只要能在季後賽橫掃拓荒者的球隊，最終都能拿下總冠軍，勇士能成為這項鐵律的第4支摘冠隊伍嗎？
時間回溯到1999年西區決賽，當時馬刺與拓荒者正面交鋒，黑衫軍直落四淘汰拓荒者，最終擊敗尼克，奪下隊史第一座總冠軍。
2001年，西區首輪，湖人在歐尼爾與布萊恩領軍下連贏拓荒者4場，最終在總決賽擊敗76人，完成二連霸。
2002年，西區首輪湖人又碰到拓荒者，這次湖人還是橫掃對方，進而在總冠軍系列賽擊敗籃網，寫下3連霸壯舉。
本季，勇士成為過去第4支在季後賽橫掃拓荒者的球隊，然而這個鐵律會是勇士奪冠的喜鵲嗎？
(中時電子報)
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