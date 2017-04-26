北部地區萬安40號演習5月18日登場 瑞芳警電子天燈宣導
106年北部地區軍民聯合防空「萬安40號」演習預定在5月18日下午13時30分至14時舉行，實施30分鐘防情傳遞、警報發放、人車疏散、交通及燈火管制演練。
不同於一般的跑馬燈宣導，新北市瑞芳警分局利用全台灣唯一的電子天燈來宣導，透過不定時輪轉方式，讓訊息在漂亮美麗的平溪夜空中傳遞給各個遊客，希望能夠達到宣導的目的。
此外，瑞芳警分局也提醒，民眾使用智慧型手機接收相關防警訊息，演習當日13時30分，國家災害防救科技中心（NCDR）「災害訊息廣播平台」系統，將會發送簡訊至演習區域內所有3G、4G行動電話，以提醒民眾配合演習管制作為及相關事項，並於14時發送演習結束之訊息；詳細設定可上網參閱「NCC災防告警服務專區」。
瑞芳警分局強調，演習警報發放後，人、車應按規定接受憲、警及民防人員指揮，進行疏散避難，居家者應緊閉門窗並實施燈火管制，籲請民眾切勿於演習期間在室外觀望徘徊，若經規勸仍未能配合實施疏散、避難，依據民防法第25條及第27條可處新臺幣3萬元以上15萬元以下罰鍰，請民眾提早因應，當警報聲響起時，請不要恐慌，並配合執勤人員指示進行疏散。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。