北部地區萬安40號演習5月18日登場 瑞芳警電子天燈宣導

電子天燈宣導。(瑞芳警分局提供)

106年北部地區軍民聯合防空「萬安40號」演習預定在5月18日下午13時30分至14時舉行，實施30分鐘防情傳遞、警報發放、人車疏散、交通及燈火管制演練。

不同於一般的跑馬燈宣導，新北市瑞芳警分局利用全台灣唯一的電子天燈來宣導，透過不定時輪轉方式，讓訊息在漂亮美麗的平溪夜空中傳遞給各個遊客，希望能夠達到宣導的目的。

此外，瑞芳警分局也提醒，民眾使用智慧型手機接收相關防警訊息，演習當日13時30分，國家災害防救科技中心（NCDR）「災害訊息廣播平台」系統，將會發送簡訊至演習區域內所有3G、4G行動電話，以提醒民眾配合演習管制作為及相關事項，並於14時發送演習結束之訊息；詳細設定可上網參閱「NCC災防告警服務專區」。

瑞芳警分局強調，演習警報發放後，人、車應按規定接受憲、警及民防人員指揮，進行疏散避難，居家者應緊閉門窗並實施燈火管制，籲請民眾切勿於演習期間在室外觀望徘徊，若經規勸仍未能配合實施疏散、避難，依據民防法第25條及第27條可處新臺幣3萬元以上15萬元以下罰鍰，請民眾提早因應，當警報聲響起時，請不要恐慌，並配合執勤人員指示進行疏散。

(中時)