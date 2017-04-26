醉女指運將繞路挨告 檢方不起訴

呂姓女子去年6月陪酒醉友人搭計程車返家，懷疑林姓運將繞路、不僅在臉書PO文，還對林男提出妨害自由等告訴；林男則反控呂女誣告、妨害名譽。台北地檢署認定呂女當時酒醉，誤判林男繞路，並無誣告、妨害名譽的犯意，今天將呂女不起訴。

去年6月12日清晨近7時許，呂女與友人朱姓女子喝醉，在台北市光復南路450號前叫計程車，告訴司機林男要前往新北市新莊區成德街，當呂女醒來時，車子仍朝著新莊方向行駛，呂女誤以為司機將車子開往基隆方向的高速公路，提出告訴。

不僅如此，事後呂女在臉書PO文，指她與友人上車後睡著，醒來時發現計程車開在高速公路上，她詢問林姓司機後得知，林男擅自偏離目的地新莊，改朝基隆前進，便要林男停車遭拒絕，因此改要林男開往汐止阿姨家，不然就要報警，結果快到阿姨家時，林又故意不停，直到她拿出電擊棒，林才停車。

呂女先向士林地檢署提告，士檢認為，林男未繞路，是呂對行車位置的誤解，將林不起訴，但林反控呂女誣告、妨害名譽。台北地檢署認定呂女當時酒醉，誤判林男繞路，並無誣告、妨害名譽的犯意，今天也將呂女不起訴。

(中時)