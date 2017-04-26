訪愛心菜販陳樹菊 馬英九買菜送都蘭書屋孩子
前總統馬英九今天上午到台東中央市場，向愛心菜販陳樹菊買了1萬元蔬菜，要送給都蘭書屋的孩子，馬總統與樹菊阿嬤相見歡，彼此互誇氣色好；小馬哥魅力不減，來台依親的河南籍78歲老婦人，興奮地與馬擁抱後，眼淚汪汪地說可以多活好幾年。
馬英九前總統今天下午要探訪都蘭書屋的孩子，上午由台東縣長黃健庭伉儷陪同，先到愛心菜販陳樹菊的菜攤上，為孩子採購青菜，兩人好久不見，一見面就開心互相擁抱。
馬英九說，樹菊阿嬤變白了，氣色比較好，還感謝樹菊阿嬤常寄菜給他吃，她的太太周美青最愛吃阿嬤寄來的丸子，陳樹菊回說，旁觀的民眾竊竊私語說，馬好像有胖一點。
陳樹菊說，人生就是來「還的」，還完了就會走，活1天算1天，沒有什麼大不了的，馬英九也讚揚陳樹菊的善行，成為全世界的典範。
馬英九買菜時，特別挑選了蔥及芹菜，期許書屋的孩子聰明又勤勞，「這大白菜好，這竹筍也不錯」，樹菊阿嬤也猛推銷各種蔬菜，總共買了約1萬元的青菜，離去前，馬英九送人蔘禮盒給陳樹菊，樹菊阿嬤也回贈台東太麻里特產的「艷荔」荔枝。
小馬哥魅力不減，在樹菊阿嬤旁也圍繞了不少婆婆媽媽，1位來台依親的78歲河南籍阿嬤激動地說，常在大陸的電視上看到馬英九，今天終於見到本人，好想抱一抱他，馬英九大方地與她擁抱，河南阿嬤淚汪汪地說，這一生可以多活幾年了。
(中時)
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