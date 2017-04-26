李明哲遭拘押39天 國台辦：身體狀況良好
台灣民眾李明哲因涉嫌從事危害大陸國家安全活動遭拘押，大陸國台辦發言人馬曉光今天上午在例行記者會中表示，李明哲身體狀況良好，大陸依法保障他的權益。
李明哲遭拘押至今已進入第39天，究竟是否已收到海基會以快遞寄送的藥物？海基會、國台辦各執一詞。海基會日前表示，大陸方面快遞已簽收；國台辦則表示沒收到。
馬曉光今天就李明哲案做出3點說明。第一，目前李明哲身體狀況良好，醫療照顧無虞，他在給家人的信中也清楚地說明瞭相關情況。第二，辦案單位依法保障涉案人員的合法權益。
此外，馬曉光說，第三，大陸一直積極支持鼓勵兩岸人員往來，為此大陸採取了包括發行卡式台胞證，為台胞往來大陸提供免簽證這樣的便利措施，現在每年有500多萬的台灣同胞往來於大陸。只要是來大陸從事正常活動的台灣同胞，他們的權益都會依法受到保護。
(中時)
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