鬥完中、墨換加拿大 川普要加稅揚言挑起貿易戰
美國總統川普(Donald Trump)自上任以來，改革貿易的決心不難從他在選後不斷放話要對墨西哥和中國加稅看出來，一度讓外界感受到美國將發動一系列貿易戰的前兆，然而最近遭殃的是美國最親近的盟友─加拿大，川普先是狠批加拿大對美國是「扮豬吃老虎」，還宣布要對加拿大軟木加稅20%，並揚言將限制加拿大乳製品出口的相關規定，重新燃起了兩國的貿易衝突。
據《法新社》報導，川普在24晚間突然需宣布，將對從加拿大進口的軟木材徵收20%的關稅，因為加拿大軟木接受了該國政府的不當補助，大量進口軟木材到美國，有損美國本土的木材行業，而商務部長羅斯(Wilbur Ross)表示：「加拿大是我們的親密盟友，重要的盟友，通常都是個好鄰居，但這並不意味他們可以不守規則」。
而川普周二也在白宮接見了農民團體，他在會上表示：「大家都不瞭解，其實加拿對美國很不客氣，大家都覺得加拿大很友善，包括我也是，但事實上加拿大卻不是如此」。另外，他也在周二於推特上表示對加拿大乳製品的不滿：「加拿大出口的乳製品，讓我們邊境周的酪農們處境十分困難，我們將不會再袖手旁觀」。
面對兩國將重燃貿易衝突的疑慮，川普態度仍十分強硬，他對此回應：「加拿大對美國有巨大的貿易順差，只要有貿易順差，我就不怕打貿易戰」。而川普這樣的態度，也讓美加墨三國之間長達23年之久的北美自由貿易協定(North American Free Trade Agreement，NAFTA)，將面臨的重新談判和修訂看似更加困難。
(中時電子報)
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