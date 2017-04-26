現代主義大師 華裔名建築師貝聿銘迎百歲壽誕

知名華裔建築師貝聿銘，今日喜迎一百歲生日。（圖/美聯社）

以法國羅浮宮（Louvre museum）金字塔、香港中國銀行大廈等知名地標建築，享譽國際的華裔建築大師貝聿銘（Ieoh Ming Pei），於今日迎來百歲壽誕。雖近年來退隱二線，但長達近70年的職業生涯，確實為全球建築界培養出不少優秀人才。1983年榮獲建築學界最高榮譽的普利茲克獎（Pritzker Architecture Prize），更讓他被譽為「現代主義建築的最後大師」。

據英國每日電訊報（The Telegraph）報導，以讀到的玻璃與光線手法，設計出香港中銀大廈和巴黎羅浮宮玻璃金字塔等地標建築，著名的華裔建築師貝聿銘，迎來一百歲大壽。雖然近期因年齡和健康因素少有公開活動，但世界並沒有因此而忘記他。當年被法國總統密特朗（Francois Mitterrand）欽點，在法國大革命200週年，負責設計羅浮宮入口處的指標建築物，是唯一不經投標的工程，也展現了貝老的身份地位。雖然當年埃及金字塔造型與全玻璃帷幕材質，曾一度遭外界非議，但時過境遷，玻璃金字塔如今也成為羅浮宮不可或缺的地標之一。

位於巴黎羅浮宮入口處，作為法國大革命200週年特別建築的玻璃金字塔，就是由貝聿銘設計的。（達志影像/Shutterstock）

曾是香港最高樓的中國銀行大廈（圖左），也是貝聿銘享譽國際的作品之一。（達志影像/Shutterstock）

現年100歲的貝聿銘，出生於廣州，父親貝祖貽是中國銀行創始人之一，曾擔任民國央行總裁，生母在他13歲病逝、繼母蔣士雲是外交官之女。18歲那年赴美留學，先取得麻省理工學院（MIT）建築學士、後畢業於哈佛大學建築研究所，1954年歸化為美國公民。畢業後從住宅和商辦設計開始做起，並與人合夥成立事務所，逐漸累積名望。著名建築案例包含台灣東海大學的路思義教堂、羅徹斯特大學（University of Rochester）、北京香山飯店、香港中銀大廈、蘇州博物館和中華人民共和國駐美國大使館。

Great Architects - Ieoh Ming Pei - 1983 Pritzker Prize Laureate

為慶祝貝老的百歲誕辰，在他的家鄉蘇州，特別舉辦大型文獻展；而哈佛大學與香港大學則將在年底聯合主辦國際研討會，探討他多年來的建築風格與文化美學特色，讓這位「現代主義建築的最後大師」再一次成為鎂光燈前的焦點人物。

(中時電子報)