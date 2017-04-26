林義雄禁食 施壓520前三讀公投法

前民進黨主席林義雄推動成立的「人民作主教育基金會」為了推動補正公投法，今天上午在民進黨部前展開為期16天的禁食行動，基金會表示，國會能在520前三讀通過《公投法》。

不過林義雄沒有到場，基金會表示，林義雄5月11日最後一天上午10時才會到達現場，接力禁食。

公投法修正草案去年12月15日於立法院內政委員會完成初審，時代力量黨團本月11日在立法院院會提案，要求盡速將公投法草案交付黨團協商，送交院會完成二、三讀。立法院長蘇嘉全裁示，該案逕付二讀；而因親民黨團提議交付黨團協商，將由時代力量黨團負責召集協商。

今天上午約有近80位參與遊行、禁食，基金會董事長陳麗貴表示，2003年立院通過現行公投法對人民行使直接民權設下重重障礙，成為反民主的「鳥籠公投法」，活動要求「禁食、禁語、禁滑手機」三禁，採24 小時接力。

陳麗貴指出，立法院通過《公投法》修正案初審版本，包括投票年齡降至18歲、廢除公投審議委員會，以及降低提案、連署、通過門檻等，「我們沒有異議」，但日前民進黨主導的立院已經運作超過一年，公投法修正案卻尚未完成二讀，請立法院盡速完成修法的相關程序。

陳麗貴發表完聲明後，隨即和其他多位基金會志工及民眾進入已搭建好的棚架內，展開24小時的禁食行動。此外，其他基金會的人員則同步繞行黨中央周圍街道三圈，期盼《公投法》修正案早日通過。

(中時)