等換心太難 53歲富老闆靠新式人工心臟救命

新一代心室輔助系統體積小巧，手術更簡便，縫合在心尖，穿入左心室，並經過一條人工血管連接到主動脈以運送血液，取代左心室的功能。（馮惠宜翻攝）

新一代心室輔助系統體積小巧約只有400公克。（馮惠宜攝）

中國附醫心臟外科主任李秉純指出，心室輔助系統是一個幫浦，幫助收縮無力的左心室將血液輸送到主動脈。（馮惠宜攝）

人工心臟再進化，體積一再縮小、手術也變簡易，中國醫藥大學附設醫院23日發表台灣第一例以第三代心室輔助器治療心衰竭的病例，53歲的傳產老闆因心肌梗塞左心室心肌壞死，數度瀕死，只能等待換心，今年3月間透過置入雞蛋般的人工心臟，恢別躺病床苦等的歲月，回到職場又變一尾活龍。

對於末期心臟衰竭的患者，等待心臟移植是唯一治癒的希望，但由於捐贈者少，近年雖出現人工心臟，但其機型和設備龐大，往往讓病患生活品質不佳，中國附醫引進體重僅400多公克、體積如高爾夫球大小的人工心室輔助器，除體積小，手術更簡易安全。

這名傳產老闆，因過去有高血壓病史，工作壓力大，又抽菸、喝酒，去年八月急性心肌梗塞，並經緊急心導管手術放置支架，即時打通阻塞的冠狀動脈，唯仍出現下肢水腫、氣喘噓噓等嚴重心臟衰竭的症狀，靠打強心針及利尿劑治療，今年二月，還在醫院內發生休克，雖僥幸撿回一命，也讓他感覺死神隨時來敲門。

經轉診到中國附醫，發現心肌梗塞造成心肌大量壞死，使得左心室收縮功能不到正常人的三分之一，必須接受心臟移植。但他相當清楚等待換心是相當漫長的路，在醫師建議下決定先接受心室輔助系統置放手術，術後兩周出院，如今又活躍在生意場。

中國附醫心臟外科主任李秉純說，心室輔助系統是一個幫浦，幫助收縮無力的左心室將血液輸送到主動脈，用來治療重度且藥物無法控制的心臟衰竭。新一代機器體積小巧，手術更簡便，縫合在心尖，穿入左心室，並經過一條人工血管連接到主動脈以運送血液。對嚴重的心臟衰竭是極有效的救命方法，手術成功率亦高，在國外使用亦有病人存活超過九年以上的經驗。

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(中時)