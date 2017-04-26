青少年深夜聚集欲滋事 警方全數追查到案

台中市警局第六分局處理青少年深夜聚集欲滋事，警方循線全數追查到案，並公佈當時的監視器畫面。（陳世宗翻攝）

台中市政府警察局第六分局西屯派出所警員蔡宗澤、羅健智執勤中，於106年4月23日4時30分許接獲報案，西屯區福星路和福星北路有青少年聚集滋事案件，警方到場時汽、機車已四散逃逸，員警遂於周邊搜尋，於4時35分行駛至福星路時，發現1部疑似聚集汽車及2部可疑機車，欲趨前攔查時，在烈美街口與支援梭巡之市政所警員李孟昜、簡銘韋巡邏車發生碰撞，造成4名員警受輕重傷送醫。

警方調查發現，當時聚集車輛共計17輛(含汽車11輛、重機車6輛) 計31人，已全數到案說明，其中3輛確為肇事地點闖紅燈之可疑車輛，坦承為規避警方攔檢而闖紅燈。

警方指出，經查全案黃姓主嫌（87年次）與綽號「小城」之網友，因在網路群組留言糾紛，致生怨懟，雙方相約於當23日深夜碰面；黃嫌怕對方會帶人助陣，要求曹姓友人（88年次）幫忙叫人支援，曹男即在臉書社群邀集，在逢甲路和福星路口集結。

警方說，曹男等人隨後帶往逢甲路19巷口，眾人手持棍棒意圖打架滋事，但尚未尋獲目標，即聽聞有警察前來，一夥四處流竄；經警方調閱監視器深入積極偵辦到案，全依違反社維法第87條第1項第3款「意圖鬥毆而聚眾」規定移送裁處。

警方強調，受傷的西屯所警員蔡宗澤、羅健智於23日上午8時許出院，返家休養，市政所警員李孟昜於當23日13時45分轉澄清醫院普通病房，警員簡銘韋於手術後，目前仍在加護病房觀察中；請社會大眾對於維護社會治安受傷的員警加油、集氣祈福，使他能早日康復，再度投入維持治安行列。

(中時)