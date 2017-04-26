容積代金制如期上路？柯P：蒐集意見再說明

台北市政府今天舉辦第4場居住正義論壇，場內聚焦容積政策討論，場外也有持正反不同意見的團體抗議。台北市長柯文哲上午受訪表示，舊容積移轉制度今年6月30日到期，這個問題應早點開始討論，今天在論壇聽取各方意見後，希望在10天內搞定母法、子法及施行細則，再去議會說明。

前市長郝龍斌時期通過《台北市容積移轉審查許可自治條例》，由原本捐地換容積轉變為容積代金，過渡期至今年6月30日止。柯文哲表示，此政策涉及母法、子法及施行細則，且問題累積50年到最後怎麼做都不對，已開闢未徵收加上未開闢未徵收合計要2兆，也就是台北市拿所有收入去處理的話，也要15年才能解決，這不可能。

社民黨全國委員苗博雅、社民黨發言人陳又新及巢運發言人彭揚凱等人於場外呼籲台北市議員不要被掮客綁架！苗博雅表示，容積代金制在2014年市議會三讀時，無異議通過，連署刪除落日條款的51位議員中，有40位議員當時也是市議員，為何3年後的今天突然「改變心意」？要求簽署的議員說清楚立場。

但中華民國未徵收未補償私有公共設施保留地全國地主自救會秘書長李奇昱也率領數十人到場抗議，他表示，私地主提供公共設施保留地作為民眾日常生活方便使用，但數十年來未獲得政府給予任何補償，犧牲多年權益的結果，「權狀變廢紙，土地變狗屎」，訴求市府刪除落日條款。

(中時)