NBA》哈登克韋少 火箭逆襲雷霆晉級
哈登帶傷上陣奮勇繳出34分、8籃板、4助攻、3抄截、2阻攻的全能成績單，力抗韋斯布魯克的47分、11籃板、9助攻，帶領火箭在主場105比99後來居上擊敗雷霆，4比1闖進西區最後4強。
哈登與韋斯布魯克是本季例行賽MVP的熱門人選，兩人在季後賽首輪就碰頭，韋斯布魯克雖然在前4場比賽拿下3次大三元，但雷霆卻吞下3敗，此役在背水一戰的情況下首節就有效壓制火箭的攻擊，22比16取得領先優勢，次節，火箭反擊攻下35分，反超比數51比44。
易籃後，雷霆在韋斯布魯克的率領下強勢突破敵軍防線，帶著5分領先進入決勝節，然而，韋少畢竟不是鐵打的，火箭趁著他在場下休息的時候打出14比4攻勢逆轉超前，等到韋少回到場上時戰局已丕變，加上雷霆其他球員不敢出手，韋少的手感也不如前三節火燙，最多曾落後到9分，此時韋少臉上已露出無語問蒼天的無奈感，最終只能飲恨打包回家。
帶傷出賽的哈登，即便是25投8中，但他在關鍵的第四節飆進三分球，以及連續4次切入上籃造成對手犯規站上罰球線上，全場17罰16中，成為壓垮雷霆的最後一根稻草。除了哈登外，替補悍將路威廉斯貢獻22分，貝弗利15分、8籃板，哈瑞爾14分、7籃板。
雷霆本季在韋斯布魯克的領軍下殺進季後賽，但卻也暴露出過度倚賴他的缺點，其他球員在決勝關頭畏首畏尾的不敢出手，就算贏得這場比賽，想要闖過首輪也是困難重重。
(中時電子報)
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