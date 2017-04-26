NBA》哈登克韋少 火箭逆襲雷霆晉級

雷霆韋斯布魯克(左)與火箭哈登在首輪對決，雖然韋斯布魯克的個人攻守數據比哈登來得出色，但哈登依舊帶領火箭4比1闖進西區最後四強。(美聯社資料照)

哈登帶傷上陣奮勇繳出34分、8籃板、4助攻、3抄截、2阻攻的全能成績單，力抗韋斯布魯克的47分、11籃板、9助攻，帶領火箭在主場105比99後來居上擊敗雷霆，4比1闖進西區最後4強。

哈登與韋斯布魯克是本季例行賽MVP的熱門人選，兩人在季後賽首輪就碰頭，韋斯布魯克雖然在前4場比賽拿下3次大三元，但雷霆卻吞下3敗，此役在背水一戰的情況下首節就有效壓制火箭的攻擊，22比16取得領先優勢，次節，火箭反擊攻下35分，反超比數51比44。

易籃後，雷霆在韋斯布魯克的率領下強勢突破敵軍防線，帶著5分領先進入決勝節，然而，韋少畢竟不是鐵打的，火箭趁著他在場下休息的時候打出14比4攻勢逆轉超前，等到韋少回到場上時戰局已丕變，加上雷霆其他球員不敢出手，韋少的手感也不如前三節火燙，最多曾落後到9分，此時韋少臉上已露出無語問蒼天的無奈感，最終只能飲恨打包回家。

帶傷出賽的哈登，即便是25投8中，但他在關鍵的第四節飆進三分球，以及連續4次切入上籃造成對手犯規站上罰球線上，全場17罰16中，成為壓垮雷霆的最後一根稻草。除了哈登外，替補悍將路威廉斯貢獻22分，貝弗利15分、8籃板，哈瑞爾14分、7籃板。

雷霆本季在韋斯布魯克的領軍下殺進季後賽，但卻也暴露出過度倚賴他的缺點，其他球員在決勝關頭畏首畏尾的不敢出手，就算贏得這場比賽，想要闖過首輪也是困難重重。

(中時電子報)