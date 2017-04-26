色兒從機車後座襲胸 媽媽直接載去警局提告
20多歲男子阿哲從前年起就常趁媽媽不注意時襲胸，雖然多次被媽媽甩耳光卻仍明知故犯，去年6月他在機車後座對媽媽襲胸，媽媽忍無可忍直接把阿哲載到警局提告。新北地檢署昨依違反《性騷擾防治法》將阿哲起訴。
起訴指出，阿哲在外獨居，偶爾會回到媽媽樹林住處，但阿哲從2015年開始，在探訪母親同時伸手襲胸。媽媽覺得不受尊重，多次怒甩阿哲耳光警告他不得再犯，並要兒子去看心理醫生，但阿哲堅稱沒病拒絕就醫，依舊我行我素伺機偷摸媽媽胸部。
去年6月間阿哲的母親騎機車從板橋火車站載他返回樹林住處，途中阿哲從後座伸出狼爪對騎機車的媽媽襲胸，阿哲的媽媽忍無可忍，直接把兒子載到警局並提出告訴。
阿哲雖否認犯行，但檢察官比對母子供詞發現兩人陳述案發當日見面後的情節，除了襲胸之外全都相同，而媽媽實在沒理由誣陷親生兒子，因此檢方採信媽媽證詞，昨依違反《性騷擾防治法》將阿哲起訴。
(中時)
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