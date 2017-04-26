支持重罰酒駕，賀陳旦：亂世要用重典。（資料照，姚志平攝）

立法院交通委員會今日審議《道路交通管理處罰條例》修正，多名立委分別提案，不約而同建議提高酒駕拒測、累犯加重罰則等。交通部長賀陳旦表示，惡意的行為不能再縱容下去，「亂世要用重典」，支持加重處罰酒駕的提案，至於罰則要提高多少，還有待各方討論。

綠營立委、時代力量黨團均建議，台灣應比照日本推出酒駕連坐法。賀陳旦說，日本、韓國都有連坐法推動成功的經驗，或許能當作參考，自己尚不清楚執法面的困境，不過在修法上，3個月是可以期待的目標。

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(中時)