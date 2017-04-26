台想獲WHA邀請函 國台辦：一中原則

大陸國台辦發言人馬曉光。（藍孝威攝）

WHA世界衛生大會即將於5月召開，台灣政府至今沒有收到邀請函，大陸國台辦發言人馬曉光今天在例行記者會上重申，這要在一個中國原則下，通過兩岸協商來做出安排。但目前兩岸溝通機制停擺，台灣要拿到邀請函，成為不可能的任務。

由於兩岸關係低迷，台灣今年幾乎已經確定，無法收到WHA發出的邀請函。馬曉光今天強調，「關於台灣參與國際組織活動問題，我們已經多次表示，應該在一個中國原則下，通過兩岸協商來做出安排。」

針對台灣陸委會的相關人士透露，3月底曾經通過國台辦與陸委會溝通機制，向國台辦表達希望參加世衛組織大會，馬曉光除了重申，「要在一個中國原則下通過兩岸協商來做出安排」，他同時也反問，「現在兩岸協商機制停擺原因何在，大家都很清楚。」

馬曉光的回應，意味著在WHA開會之前，如果蔡英文總統不承認九二共識、不承認兩岸是否同屬一中，大陸不會和台灣接觸溝通，台灣也沒有希望拿到WHA邀請函。

(中時)