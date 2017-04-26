調降自住房屋稅 柯P：搞定預算就明年起實施

台北市政府推動單一自住房屋稅降稅，擬朝「折減稅基」方向，將房屋評定現值折減6分之1，達到降稅效果。台北市長柯文哲今天出席居住正義論壇後受訪表示，這也是幾十年累積下來的問題，不好意思說北市財政狀況比較好，但這是他的理念，理念優先，若搞定預算，明年1月1日開始實施。

柯文哲表示，如果屋主只有一棟房屋且自助，跟囤房、包租公不一樣，稅率不應混在一起，財政部徵詢其他縣市都反對，只有北市如此主張，因為其他縣市稅收靠這個，「靠這個吃飯」，他認為北市資源較豐富，比較有辦法調度，不好意思說北市財政狀況比較好，但這是他的理念，其他縣市應該是財政困難所以反對。

他說，現在已經開始編列明年預算，搞定預算明年1月1日開始實施。

(中時)