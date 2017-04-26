高鐵、台鐵無縫接軌 推集集車埕一日遊

台灣高鐵董事長江耀宗出席「搭雙鐵 遊集集」記者會。圖／陳昱光

台灣高鐵今(26)日與台鐵局共同舉辦「搭雙鐵 遊集集」記者會，推出「集集小火車．車埕林班道一日輕鬆遊」的高鐵假期的全新行程，藉由雙鐵轉乘，提升旅客接駁便利性。

從明(27)日起，台鐵集集線起始站將由原本彰化二水延伸自田中站發車，乘客可從高鐵彰化站轉乘免費快捷公車，僅需10分鐘即可輕鬆搭乘臺鐵集集線，飽覽沿線山城風光與人文美景，歡迎旅客趁著春光明媚、風景宜人之季，體驗「搭雙鐵．遊集集」的鐵道旅遊新樂趣。

高鐵董事長江耀宗指出，高鐵通車10周年，交通部賦予「認養」集集線任務，擴大與台鐵合作，推出高鐵假期「搭雙鐵．遊集集」一日豐富行及一日輕鬆遊等全新產品，都是以雙鐵合作、串連台灣的理念，作為產品設計的出發點，希望結合高速、便捷的高鐵列車與饒富人文歷史底蘊的臺鐵集集線，讓旅客感受「高速．慢活」的美好旅程。

台鐵局長鹿潔身表示，在南投縣政府鼎力協助下，成功行銷集集支線沿線風光，吸引大批遊客造訪。這次雙鐵合作希望吸引更多國內外遊客搭乘高鐵、轉乘集集線，輕鬆體驗集集風光。

此外，台鐵局為了搭配高鐵假期「搭雙鐵．遊集集」一日輕鬆遊行程，特別發行「田中-車埕一日券」，另配合高鐵列車及快捷公車時刻，調整集集線相關班次，一天有3列次由田中站始發，3列次由車埕站發車延長行駛至田中站，提升雙鐵轉乘便利性。

(工商)