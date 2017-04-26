稱台灣隊「中國台北」 陸：無矮化問題

大陸國台辦發言人馬曉光。（藍孝威攝）

大陸中央電視台在4月11日報導亞洲乒乓球錦標賽的時候，將參賽的台灣方面代表隊名稱從「中華台北」改為「中國台北」，遭陸委會抗議矮化台灣，大陸國台辦發言人馬曉光今天在例行記者會中表示，央視報導符合一個中國原則，沒有矮化的問題。

在這項比賽中，大陸央視打破了從2008年以來在體育賽事中稱呼「中華台北」的慣例，為什麼會有這樣的改變？馬曉光表示，「大陸有關政策是一貫的，沒有變化。這次來自台灣地區的乒乓球隊到大陸參賽，是依據兩岸奧委會組織達成的協議精神做出的安排。」

針對陸委會主委張小月表示，不接受大陸方面單方面的「矮化」，她表達不滿以及抗議。馬曉光強調，大陸媒體一直按照一個中國原則進行有關涉台報導，不存在所謂「矮化」台灣的問題。

(中時)