大巨蛋爭議 柯P：遠雄取得建照雖怪但合法

大巨蛋周邊居民提起訴訟，主張環評程序有瑕疵，應撤銷環評決議並撤銷發給遠雄的建照，台北高等行政法院更一審今天判決居民敗訴。台北市長柯文哲今天出席居住正義論壇，被問到北市府答辯狀被認為與遠雄站同一邊？他說，遠雄在2011年取得的建照流程雖怪，但畢竟是合法的，他還說「中華民國合法事情，怪怪的很多」

柯文哲表示，遠雄在2011年取得的建照，雖然覺得怪怪的，不過在法律上是合法的，只是今天遠雄得寸進尺，拿到合法建照還不按圖施工，才因此被停工，這就不能怪他了。

媒體追問，柯以前說大巨蛋商業面積過多，北市府答辯狀卻說沒有過多？柯說這是見仁見智，雖然覺得怪怪的，但還是按照合法程序跑完，中華民國合法事情，怪怪的很多。

(中時)