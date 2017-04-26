連戰赴陸參訪 將會晤張志軍

大陸國台辦發言人馬曉光。（藍孝威攝）

中國國民黨前主席連戰先生近日將赴大陸參訪，大陸國台辦發言人馬曉光今天在例行記者會上透露，連戰先生一行計劃於近日前往陝西祭祖，並應邀出席在山西舉辦的「海峽兩岸同胞神農炎帝故里民間拜祖典禮」的活動。此外，還將到寧夏、浙江有關省市參訪。

據了解，「海峽兩岸同胞神農炎帝故里民間拜祖典禮」，將於5月3日上午，在山西省晉城市舉行，兩岸共1000多人將參加拜祖大典活動。

馬曉光表示，中共中央台辦主任張志軍將與連戰會面。但是並未詳細說明，張志軍會在哪一場活動中會見連戰。

(中時)