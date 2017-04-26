抗議年改民眾打人 李來希：警察要負責怎會變我？

抗議年金改革的民眾上周在立院外圍發生肢體衝突，有人攻擊立委，也有人去衝撞來開前瞻公聽會的縣市首長，引發爭議。民進黨立委段宜康日前在臉書上要求全國公務員協會理事長李來希在今天舉行的公聽會上應該有些交代。李來希今受訪時反問，「出了事是警察在負責，怎麼變我要負責？」

李來希表示，他對這些事沒什麼好交代的，他本來就有申請路權，但當天抗議的時候青島東路卻被蛇籠拒馬給隔開，他與他的群眾所處區域的抗爭是很和平的，但另一頭被蛇籠拒馬給隔開，根本看不到發生什麼事，「就算有看到有人被攻擊，我也飛不過去處理。」

李來希說，立法院周邊有脫序行為不是他所樂見的，但不要把責任都推給沒公權力的人，應該去看為什麼有這個社會現象，主政者應該有大格局跟胸襟，他很高興有縣市首長的格局夠大、胸襟夠寬，了解苦楚後不願意追訴，希望其他人也能共體時艱。「當年你在街頭怎麼對付執勤員警，是十倍百倍於此，我的群眾沒人拿棍棒武器，頂多瓶裝水。」

李來希指出，他向監察院遞交陳情時，監察院就沒有蛇籠拒馬，就很和平落幕，立法院如果願意撤掉蛇籠拒馬，「軍公教溫良恭儉讓，就不會有逾越行為。」

李來希也說，他昨晚才剛接到警政單位約詢他，「我沒打人，也沒攔人，也沒撞人，什麼時候我變成教唆犯？大家都是大人、高級知識份子，不需要我去叫唆。」

(中時)