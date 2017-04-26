抗議年改民眾打人 李來希：警察要負責怎會變我？
抗議年金改革的民眾上周在立院外圍發生肢體衝突，有人攻擊立委，也有人去衝撞來開前瞻公聽會的縣市首長，引發爭議。民進黨立委段宜康日前在臉書上要求全國公務員協會理事長李來希在今天舉行的公聽會上應該有些交代。李來希今受訪時反問，「出了事是警察在負責，怎麼變我要負責？」
李來希表示，他對這些事沒什麼好交代的，他本來就有申請路權，但當天抗議的時候青島東路卻被蛇籠拒馬給隔開，他與他的群眾所處區域的抗爭是很和平的，但另一頭被蛇籠拒馬給隔開，根本看不到發生什麼事，「就算有看到有人被攻擊，我也飛不過去處理。」
李來希說，立法院周邊有脫序行為不是他所樂見的，但不要把責任都推給沒公權力的人，應該去看為什麼有這個社會現象，主政者應該有大格局跟胸襟，他很高興有縣市首長的格局夠大、胸襟夠寬，了解苦楚後不願意追訴，希望其他人也能共體時艱。「當年你在街頭怎麼對付執勤員警，是十倍百倍於此，我的群眾沒人拿棍棒武器，頂多瓶裝水。」
李來希指出，他向監察院遞交陳情時，監察院就沒有蛇籠拒馬，就很和平落幕，立法院如果願意撤掉蛇籠拒馬，「軍公教溫良恭儉讓，就不會有逾越行為。」
李來希也說，他昨晚才剛接到警政單位約詢他，「我沒打人，也沒攔人，也沒撞人，什麼時候我變成教唆犯？大家都是大人、高級知識份子，不需要我去叫唆。」
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。