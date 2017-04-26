昆凌勾尪現身墾丁 網驚：周杰倫變高了？

昆凌目前懷上二胎，約5個月身孕。(圖／翻攝自微博)

網友在墾丁大街巧遇周杰倫夫婦。(圖／翻攝自微博)

昆凌在西洋情人節當天宣布懷上第2胎，現懷孕約5個月，日前和老公周杰倫現身台中逢甲夜市，現又被目擊在墾丁大街，全台趴趴走，留下愛的足跡。

有網友拍下在墾丁大街巧遇昆凌和周杰倫的身影，只見女方穿著寬鬆連身長裙，走起路來飄逸又充滿孕味，而男子穿著牛仔襯衫、五分褲，看起來跩跩的，網友都直呼：「周周走路簡直是王者的氣息呀」。

不過因為都只看到兩人背影，沒有正面照，因此有人質疑影片中不是周杰倫夫婦，「我家偶像變高了？」認為周杰倫本人沒有像影片中這麼高，引起網友熱議。

(中時電子報)