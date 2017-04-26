周玉蔻又輸了 指馬英九擁有10億金庫 二審判登報道歉

周玉蔻指馬英九擁有10億金庫，二審判登報道歉。（資料照，林偉信攝）

(11:49更新內文)前總統馬英九不滿媒體人周玉蔻爆料指他收受頂新集團政治獻金提告，日前高院將周女判處拘役50天、易可罰金確定。她另指前總統馬英九捐助成立的「新台灣人文教基金會」，坐擁10億元資產，是馬的競選金庫，高院今日判她須登報澄清，全案可上訴。

周女在前年1月5日和6日，分別在電視談話性節目，指該基金會坐擁10億資產，且是馬英九總統的金庫，並曾代為支付他競選活動的媒 體廣告經費，質疑基金會不當使用競選補助款捐，周還聲稱是有電視台的負責人跟她好朋友透露，且經過查證。

新台灣人基金會提告求償1元並要求登報道歉。周表示消息來源是美麗島電子報副董事長吳子嘉、台開董事長邱復生。邱出庭作證打臉 周玉蔻，強調從未向吳、周說過馬及其基金會競選總統有託播廣告情事，也不清楚馬及該基金會廣告運作情形。

北院認為，吳子嘉雖和周有LINE對話，但內容無關頂新集團與前總 統馬英九有何不當捐獻議題，也未指述馬的選舉結餘款流向新台灣人，周女無法證明指述、影射的事實為真實，又未善盡合理查證義務下，判她須在《中國時報》等4家報紙頭版刊登澄清啟事。

周女不服提上訴，高院考量周女當時言論所造成的損害及刊登的媒體，改判她只須在2報澄清啟事，全案可上訴。

(中時)