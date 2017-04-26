周玉蔻又輸了 指馬英九擁有10億金庫 二審判登報道歉
(11:49更新內文)前總統馬英九不滿媒體人周玉蔻爆料指他收受頂新集團政治獻金提告，日前高院將周女判處拘役50天、易可罰金確定。她另指前總統馬英九捐助成立的「新台灣人文教基金會」，坐擁10億元資產，是馬的競選金庫，高院今日判她須登報澄清，全案可上訴。
周女在前年1月5日和6日，分別在電視談話性節目，指該基金會坐擁10億資產，且是馬英九總統的金庫，並曾代為支付他競選活動的媒 體廣告經費，質疑基金會不當使用競選補助款捐，周還聲稱是有電視台的負責人跟她好朋友透露，且經過查證。
新台灣人基金會提告求償1元並要求登報道歉。周表示消息來源是美麗島電子報副董事長吳子嘉、台開董事長邱復生。邱出庭作證打臉 周玉蔻，強調從未向吳、周說過馬及其基金會競選總統有託播廣告情事，也不清楚馬及該基金會廣告運作情形。
北院認為，吳子嘉雖和周有LINE對話，但內容無關頂新集團與前總 統馬英九有何不當捐獻議題，也未指述馬的選舉結餘款流向新台灣人，周女無法證明指述、影射的事實為真實，又未善盡合理查證義務下，判她須在《中國時報》等4家報紙頭版刊登澄清啟事。
周女不服提上訴，高院考量周女當時言論所造成的損害及刊登的媒體，改判她只須在2報澄清啟事，全案可上訴。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。