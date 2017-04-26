綠委林靜儀：奴工之島還要繼續歧視外勞？

民進黨立委林靜儀今天質詢時表示，少子女化的現在，勞動人力不足已成國安危機，移工在台灣將近64萬人口，產業移工39萬、社福24萬，對於台灣來說已是重要勞動補充人力。但政府通過外國專業人才延攬辦法，卻排除就服法規範工作項目。

「台灣已被批為奴工之島，如今又分為受歡迎移工、受歧視移工？」她說，產業移工可以待12年、社福14年，相較台灣勞工平均一家公司待7年多時間更長，這些藍領移工在台灣也會買東西、居住消費，為台灣引進動能，政府歡迎專業外國人才移工來台灣居留快又久、給予便利性，卻排除部分移工。

她說，台灣移工補足勞動人口，已堪稱台灣勞動人口，政府應重新思考，應該視為台灣重要勞動人力。未來無論就服法檢討或國發會外國人才延攬，應合而為一，不要再內分。

(中時)