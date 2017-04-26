陸引述佛經公案 籲蔡英文承認九二共識

大陸國台辦發言人馬曉光。（藍孝威攝）

自去年蔡英文總統520上任以來，因遲遲未承認九二共識，導致兩岸聯繫溝通機制停擺。大陸國台辦發言人馬曉光今天在例行記者會上引述佛經故事，呼籲蔡英文「任何藉口都不能構成否認『九二共識』的理由。」

馬曉光表示，「九二共識」之所以構成兩岸協商對話的基礎，是因為它明確界定了兩岸關係的性質，這是兩岸雙方相互釋放的善意，更是檢驗台灣當局所謂善意的試金石。

馬曉光引述佛經《百喻經》裡「三重樓喻」的故事，一個人看到別人家的三重樓房高廣華麗，心生渴望，遂請木匠也為其製造，但是這個人只想要樓房的第三層，而不想要下面的兩層，最終由於失去了根基，這個樓房也沒有造成。

馬曉光說，台灣當局一方面破壞兩岸共同政治基礎，一方面又做出希望恢復雙方溝通對話的姿態，與此何異？任何藉口都不能構成否認「九二共識」的理由，如果真有恢復兩岸聯繫溝通機制的誠意，就應該回到「九二共識」的共同政治基礎上來。

(中時)