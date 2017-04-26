橋本奈奈未湊學費出道 引退爆被老闆「私有化」
日本乃木坂46前成員橋本奈奈未，今年2月宣布離隊引退，當時就有報導指她當初會入演藝圈，其實也是因為家境困難，想藉以加入打工幫弟弟賺學費，讓不少人心疼她；但沒想到現在卻有日本八卦週刊爆料，指她雖然引退，可卻被拍到和唱片公司董事密會，爆她「引退被私有化」！
橋本奈奈未今年初引退後，被日本八卦週刊報導其實尚未完全與藝能圈斷絕關係，她被新一期的《週刊文春》拍到和日本Sony Music的53歲董事村松俊亮多次約會，兩人更屢次被拍到一同進入女方住處，不少網友不滿大喊「女神被私有化！」
尤其村松過去還當過乃木坂事務所代表，兩人關係可說是親上加親。可不少網友認為橋本奈奈未已經隱退，她的私生活無須在被放大檢視，力挺這位過去為了改善家計而踏入演藝圈的前偶像。
(中時電子報)
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