公務人員組工會？林美珠：支持爭取自身權益
公務人員可不可以組工會？立委李彥秀今天質詢時表示，警察、消防與公務人員「到底有沒有老闆？」蔡英文總統曾說，「心裡苦去跟老闆講」，但他們心裡有苦，可以跟誰講？
她指出，警消與公務人員過勞、工時等問題頻仍，但勞動權益長期被忽視，廣義而言，他們的雇主就是政府，針對組織工會以爭取自身勞動權益，要求勞動部長林美珠當場表態。
「絕對支持公務人員爭取自身權益」，林美珠回應，公務員有辛勞、有委屈，可向保訓會反映，關於公務員勞動條件比照勞工，支持主張爭取權益，但仍須由銓敘部、內政部主政，將再討論、思考，公務員認為有改進需要也可以隨時提出。
李彥秀批評「講了也是白講」，公務員希望擁有團結、協商、爭議權，希望有人可以代表向老闆協調，應有最基本權利，並非單一警察或公務員可以處理；她舉例，消防人員每月平均工時360至480小時、早就超過176小時標準，缺額更達1.5萬名；警察照理說「一勤一休」，但多數二勤、三勤才有一休，平均每年10人過勞死，恐導致想當警消的人越來越少。
李彥秀強調，政府喊年改，希望各職業類別儘量平等，或許薪資、福利難平等，但至少公務員、警消應有的協商、團結、爭議等權利，全都應該賦予，遭遇不平等時有申訴管道。針對林美珠提出目前有公務人員協會法相關規範，仍無法取代工會功能。「很多人批評公務員是米蟲，但很多人真的很辛苦。」
(中時)
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