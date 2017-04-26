NBA》奇蹟不再 韋斯布魯克成為悲劇英雄
2016-17球季說是屬於韋斯布魯克發光球季一點都不為過，他不但在例行賽寫下42場大三元的光榮紀錄外，場均31.6分、10.7籃板、10.4助攻的大三元球季，追平了奧斯卡羅伯生在1961-62球季的場均大三元紀錄，季後賽面對強敵火箭，他又在5場比賽拿下3次大三元，堪稱是史詩級的表現，但無奈的是，他身邊少了一名得力助手，往往只看到他燃燒生命卻喚不回應有的勝場數，如今雷霆1比4遭到淘汰，韋少也成為最令人不捨的悲劇英雄。
韋斯布魯克在整個系列賽繳出35.0分、11.8籃板與11.3助攻的場均大三元數據，其中在20日的第二戰更是攻下51分、10籃板、13助攻的超級大三元，可惜孤臣無力可回天，雷霆往往在取得領先局面下，等到韋少退場休息時對手就能反擊成功，逆轉整個戰局。
韋斯布魯克捨我其誰的霸氣讓敵軍聞風喪膽，但一支軍團如果只有一位無敵將軍，沒有其他出色前鋒，在面對眾人圍剿時最終還是力有未逮，韋少眼中的熊熊火焰隨著戰局丕變也只能黯然熄滅。
總結一句話，例行賽風光無比的韋斯布魯克，卻是失敗的季後賽。
(中時電子報)
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