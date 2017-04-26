未知會盟軍 美關注土耳其空襲敘伊
土耳其軍方25日針對敘利亞和伊拉克境內的庫德族工人黨武裝分子發動空襲攻擊，造成多人傷亡，美國表示土耳其並未獲得對抗IS的美國盟軍授權，美國官方隨後聲稱對土耳其表達「深切關注」。
根據《CNN》報導，美國國務院代理發言人唐納(Mark Toner)周二表示，美國相當關切土耳其稍早對敘利亞北部和伊拉克北部發動空襲攻擊，因為土耳其並未與美國或全球打擊IS聯軍事前溝通協調，就發動了此次空襲。因此，美國已經直接向土耳其政府表達深度關切。
土耳其武裝力量25日針對敘利亞北部和伊拉克北部的恐怖份子巢穴展開攻擊，造成多人傷亡，土耳其當局聲稱將繼續對抗與庫德族工人黨勾結的非法團體。
美國五角大廈發言人蓋洛威(Adrian Rankine-Galloway)同時發表聲明，指出土耳其此次空襲並未獲得美國核准，可能造成全球對抗IS盟軍生命財產的損失，並且補充說，我們知道庫德族工人黨已經對土耳其當局造成威脅，但是土耳其不應以犧牲共同對抗恐怖份子為代價，讓所有人陷入威脅之中。
(中時電子報)
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