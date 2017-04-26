吳奇隆大吐苦水 「我很苦 非常苦」
「隆詩」夫妻吳奇隆與劉詩詩去年在峇厘島舉辦世紀婚禮，儘管婚後兩人各自忙拍戲，不過彼此仍把握空檔互相探班，小倆口互動相當甜蜜，吳奇隆昨出席與劉嘉玲投資的潮牌「Ed Hardy」記者會，被問到近期生活，吳奇隆忍不住吐苦水，表示一直很忙碌，還誇張說「我很苦、非常苦」。
吳奇隆婚後人氣依舊超夯、工作滿檔，當他被記者問到生活忙碌，吳奇隆無奈說：「只有最近嗎？我一直都很忙，我快死掉了」，吳奇隆進一步透露，每年都希望工作量減少，但卻是越來越多，目前有兩部戲在拍、加上自己公司有大量工作，讓吳奇隆直呼：「我很苦、非常苦」，大吐苦水。
忙碌的生活是否會影響與嬌妻劉詩詩相處？吳奇隆說，自己也盡量做調整，把時間留給家庭，而近期劉詩詩工作出現空檔，談到嬌妻，吳奇隆笑說：「太空了，她就會安排我的生活」，表示彼此工作時間錯開、互相探班。
(中時電子報)
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