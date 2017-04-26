花兒多到滿出來 北疆初夏好繽紛
說到新疆，你會想到沙漠油田？還是維吾爾族美人？我造訪過新疆三回，現在只要有人問我新疆的風景如何，我腦海裡浮現的第一幅畫面，就是北疆遍地的繽紛野花滿滿地綻放山坡，真的只能用「滿」來形容，花兒多到不小心都會踐踏到，想避開腳下的花兒爬坡走路，竟然都是件很難的事。無污染的空氣與清澈藍天下的野花們顯得特別鮮豔，阿爾泰金蓮、野牡丹、大黃、罌粟等等各種野花，夢幻的猶如與世俗脫離了。
位在新疆最北方的禾木，已接近俄羅斯邊境，隱藏在阿爾泰山腳下，直到2006年中國國家地理雜誌評為中國最美的鄉村之一，才廣為世人所知，木屋、小河、綠草、野花，山坡上牛馬羊安詳的吃草，彷彿是可以讓人自我放逐的世外桃源。
禾木夏季的主角，就是滿地鮮艷的野花，其中最特別的是阿爾泰金蓮，從6月到7月綻放紅橙色花朵，猶如一盞盞點燃草地的聖潔火花，又像浮在綠色波浪上的蓮花，初見它的美，便會明白何以用金蓮來為它命名，美得相當聖潔脫俗。
禾木人口不多，散步村落中，更會感受到這裡的寧靜，當地人說，「如果喀納斯湖是神的國度，那麼禾木就是神的滯留地，住在這裡的，都是被神眷顧的子民了。」當地的圖瓦族，會採摘金蓮花曬乾，以熱水沖泡，在茶水中如花朵綻放。
來到禾木村，一定起早欣賞日出，爬上山坡觀景台眺望，清晨白色雲霧覆蓋整個村落，雲霧逐漸飄動散去，樹尖與屋頂慢慢探頭，緊接著整個村落浮現，木屋裡準備作早餐的人家炊煙裊裊升起，為了欣賞眼前這幅遺世美景，早起絕對是值得的。
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(中時)
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