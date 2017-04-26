假冒同學受訪還被PO上網惹議 建中生道歉
台大個人申請24日放榜，建國中學安排錄取台大5科系的「5冠王」以及錄取台大醫學系優秀學生接受媒體採訪。但其中一名錄取台大醫學系的學生，其實是由周姓同學穿上他的制服後冒名受訪，事後竟還有知情學生將此事PO上PTT，稱「地表最強高中日常」，讓不少網友也搖頭「連欺騙也可以說嘴」。
建中24日發布新聞稿表示，今年共9位學生錄取台大醫學系，當天也安排願意受訪的學生出席記者會。未料，25日凌晨PTT出現一篇「地表最強高中日常」的貼文，指記者連採訪錯學生都不知道，而「代打」的同學則是「台風超穩健」。
消息一出，有網友在底下稱「好笑」、「有狂到」，但也有不少人認為，這是刻意欺騙，竟然還以此沾沾自喜。
校方得知消息後，今早立刻找來學生了解狀況。建中教務主任蔡哲銘表示，當天記者會現場的老師沒有教過這名學生，基於相信學生穿著制服上的名字，因此沒有發現；據他們了解，雖然學校不會要求學生一定要受訪，但當天考上台大醫學系的趙同學不想出席記者會、正好周同學覺得「好玩」，所以才會出現這種狀況，已初步先找老師向學生溝通。
周姓學生今中午在自己的臉書貼文表示，先向因為自己行為而承受壓力、懲處的人道歉，自己是因為要讓這個採訪「有些不同於以往的制式問答，並讓周圍的人看到一件新奇的事」。
他還說，讓他接受採訪是趙本人同意的，且訪談內容也都向趙求證過，沒想到「不是本人」這件事會造成這麼多負面影響。
(中時)
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