沒聲音的蔦拉麵　吃一碗要排兩次隊

Tsuta蔦招牌醬油拉麵（和億生活集團提供）

Tsuta蔦台北店內裝（和億生活集團提供）

Tsuta蔦店主大西祐貴（和億生活集團提供）

據說這是一碗沒有聲音的拉麵。說這話的人是林晉頡，也就是引進了添好運、了凡油雞，跟這碗蔦拉麵的和億生活集團執行長。他說，第一次到吃到這碗拉麵是在東京，那餐廳裡只有9個座位，坐在裡頭，沒有人講話閒聊，所有人把眼神跟注意力死死盯在師父煮麵的動作上，等麵一端上來，就馬上趁熱喝湯、吃麵、再吃叉燒，跟溫度賽跑，就怕稍微冷了後那松露香氣跟著散去。林晉頡說：「我很訝異，那是一間沒有人在講話的餐廳！」

執行長林晉頡形容得很傳神。這樣一間沒有人講話，只有日本人吸著麵條咻咻聲，全世界第一碗拿下米其林一星的拉麵店「Tsuta蔦」，即將於明天4月27日正式進駐台北車站對面的HOYII北車站，與添好運、了凡香港油雞麵飯在一起，三家一排都是米其林一星，被網友戲稱吃一輪就吃了米其林三星。

米其林一星的拉麵，好吃嗎？這問題很難回答。基本上，它顛覆了大家對日本拉麵的印象，不是豚骨高湯，也不是味噌濃湯，而是一碗非常清澈、幾乎沒有黏度，由全雞、海瓜子跟魚乾熬出來的高湯，並在上桌前加了一杓松露醬與松露油，每一湯匙舀起都有著淡淡松露香氣飄散，不喜歡松露的，也許就不喜歡這碗麵，喜歡松露的，或許就會不講話，趁熱喝湯，就怕錯失那股松露香。

很厲害的是碗裡那一顆糖心蛋。那是先稍微煮過後，再浸置於加了柴魚與昆布的燒肉醬汁裡泡一天，咬下之後，有著表層蛋白的淡雅醬汁鹹香，緊接是如蜂蜜般流動的蛋黃與香甜，每一口咬下都有一股滑嫩在口舌之間徘徊。

「Tsuta蔦」拉麵店歷史很短，2012年開在東京巢鴨。店主人大西祐貴（Onishi Yuki）出生於日本拉麵世家，一開始從事時尚業，看起來很會穿衣很有型，30多歲後才回頭拾起家傳技藝創作這碗松露拉麵，並於2016年拿下米其林一星至今。

Tsuta這個「蔦」字，讀音就是「鳥」，電腦注音打字打鳥就會跑出來，其意指一種藤蔓，選這名字當店名，主因這藤蔓就是大西祐貴家族家徽。

台灣「Tsuta蔦」拉麵共有18個吧檯座位，店內主要販售招牌醬油拉麵及鹽味拉麵，基本款售價295元，排隊方式如下，也跟日本本店差不多。

明天開幕後預計每天限量400碗，擔心排隊太長，將以「時段整理券」方式分散人潮。區分三個用餐時段，A，11:00~14:00；B，14:00~17:00；C，17:00~21:00；統一於每天上午10點發放400張時段整理券，上頭會標註ABC其中一個時段，等到那個時段再憑整理券來排隊，亦即想吃一碗拉麵，要排兩次隊，真夠狠！

(中時)