教部列管10校 亞太學院周五前須提改善計畫

亞太創意設計學院必須在本周五前提出改善計畫，否則106學年將面臨停招。教育部長潘文忠今天表示，目前有約10所私立大專院校因辦學不佳被列為輔導對象，教育部今年編列25億元基金，要協助大專院校轉型或退場。

立法院教育及文化委員會今天審查教育部預算，國民黨立委柯志恩質詢潘文忠時質問，亞太創意設計學院是今年第一所還是唯一面臨停招的學校？教育部提出的私立大專院校轉型退場條例的進度如何？

潘文忠表示，目前大約有10所辦學績效不佳的大專院校被列為輔導對象，教育部4年內將編列50億元基金協助大學退場及轉型，今年已先編列25億元因應。至於私立大專院校轉型及退場條例，很快就會送行政院轉立法院審議。

民進黨立法委員張廖萬堅指出，1現在是「人人有大學念，大學不見得有人念」，105年大學生源數是25.5萬人，到117年只剩15.8萬人，足足少了4成，國內有158所大專院校，因為少子化，未來應該會減少5、60所大學。

對於教育部僅說列管不到10所學校，張廖萬堅指出，根據教育部轉型退場基金年度績效指標，要推動轉型的目標約10至14校，協助停招或停辦的有2校，因此他推估被教育部列管學校應該是12至14校，占所有大專院校1成左右，他要教育部「硬起來」，盡快處理這些學校。

潘文忠回應，教育部對學校的經營狀況積極監督，不管是採用核定招生和勒令停招的方法，都會明確要求期限，例如要求亞太創意技術學院對其財務和教學品質等狀況，限期在4月28日前提出有效改善計畫。

潘文忠表示，一旦私校私校轉型退場條例完成立法，學校停辦3年內必須提出具體轉型計畫，否則就要解散清算，不會讓學校能拖就拖，教育部的態度非常堅定，要以維護學生的權益為優先考量。

(中時)