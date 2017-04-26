涉侵占樂檬近2億資產 執行長黃麒耘起訴
知名手機遊戲《刀塔傳奇》在台代理商樂檬線上科技，前年被美國知名遊戲大廠暴雪娛樂控告違反著作權法，樂檬登記負責人何懿德疑因躲避訴訟，將公司改登記在營運長黃麒耘名下，遭黃侵吞樂檬近2億資產。出資樂檬的大陸遊戲廠商「中清龍圖」跨海提告，台北地檢署今(26日)依業務侵占、背信罪起訴黃；另業務經理鍾志旺則遭通緝。
檢方調查，大陸遊戲廠商中清龍圖，出資在台成立樂檬、瘋玩2家遊戲公司，找來何懿德、許鴻勇，分別擔任2公司的登記負責人，並派遣業務經理鍾志旺實際管理在台業務。
前年3月，美國遊戲大廠暴雪娛樂指控《刀塔傳奇》涉嫌抄襲，跨海提告代理商樂檬公司，北檢去年認為罪嫌不足，將何懿德、許鴻勇以2人不起訴處分。
事後，檢調接獲中清龍圖負責人楊聖輝跨海提告，指控黃麒耘、許鴻勇在去年6月間，藉口「避免受訴訟拖累」等理由，誘騙何懿德簽下股份轉讓書，將公司改登記在黃名下，不料，最後公司竟遭黃、許奪走，何甚至被架空毫無實權；黃、許被控將公司資產分批匯往由2人實際掌控的海外公司，總計侵占近2億元資產。
去年11月，檢調搜索樂檬及黃麒耘、許鴻勇住所等4處，並以被告身分約談黃、許；據悉，庭訊時，黃否認犯行，辯稱是鍾志旺主導，許則強調他與此事無關，檢方訊後依涉犯業務侵占等罪諭令黃、許各以20萬、30萬元交保，均限制出境出海。
檢方調查後，認定黃麒耘與鍾志旺合謀侵占樂檬近2億資產，今將黃起訴，並對鍾發布通緝，至於許鴻勇罪嫌不足，獲不起訴處分。
(中時)
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