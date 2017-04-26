快刀斬亂麻！前瞻條例在藍綠推擠下完成初審

立法院經濟聯席委員會今審查《前瞻基礎建設特別條例》草案，藍營祭出「拖字訣」，先是輪番會議詢問，但直至11時30分左右，會議主席邱議瑩裁示停止發言，進入逐條討論。藍委則一湧而上，朝野立委上演「全武行」，綠委則以「人牆」護住主席台，以利議事人員宣讀條文，最後全案送出委員會，完成初審，但並無實質討論，國民黨團則主張會議無效。

過程中，藍綠立委發生強烈推擠，藍委高喊「有異議！」，主席台的麥克風還因此被藍委扯壞。國民黨團總召廖國棟還一度搬起桌子，朝主席台衝撞，但被綠委人數優勢擋下；藍委黃昭順還數度潑水，表達不滿。

廖國棟批評，對於召委邱議瑩逕自宣布停止發言，違反議事規則，在完全聽不清楚之際宣讀條文，對於此行徑表達無恥。

(中時)