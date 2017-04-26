更生不易？ 「最性感囚犯」男模赴英慘遭遣返
美國曾在加州監獄服刑的更生人米克斯(Jeremy Meeks)，因帥氣的外貌被封為是「最性感囚犯」而爆紅，而他也因此在出獄後成為時尚界炙手可熱的男模，在伸展台上表現亮眼。然而他至今仍感受到身為更生人的無奈，他在赴英國工作時，毫無理由的被海關擋下，甚至還被遣返回美國，而不少網友也力挺他，稱米克斯「浪子回頭」了，不應該用他過去的身分來評斷他。
據《紐約每日報》報導，米克斯周一持著工作簽證、假釋官許可證等有效證件，欲入境英國進行雜誌拍攝，然而卻被倫敦希思羅機場的海關毫無理由的擋了下來，不僅護照被海關拿走，還在機場的小房間內待了5個小時，最後米克斯被英國遣返，在警察的「護送」之下搭上返美的班機。
米克斯的經紀人喬丹(Jim Jordan)表示，英國拒絕讓米克斯入境，米克斯好不容易重回新生活，如今走在正確的道路上，至今也不明白英國海關是因為什麼原因將他擋下，這也讓米克斯非常沮喪。米克斯也表示：「我被否定了，倫敦不想讓我待在那裡，我已經服完刑了，這一切太瘋狂，完全沒有道理可言」。
不少網友也在事發後，紛紛為米克斯抱不平，認為他在出獄後從事正當的職業，看似有重回社會正常軌道的決心，海關擋下他理由不應該只是因為他更生人的身分。
今年33歲的米克斯，他的照片在2014年被加州警方公布在臉書上，引起一片轟動，儘管他是一名因非法持用槍枝而在監獄內服刑的囚犯，但因為他一雙明亮的藍眼睛、粗曠瀟灑的外型和冷酷不羈的氣質，被網友封為是「最性感囚犯」，這也讓他在服完2年刑期出獄後，成為時尚界炙手可熱的新星，而他二月在紐約時尚周的走秀，也獲得一片好評，可見米克斯正在時尚界大放異彩。
(中時電子報)
文章來源：'Hot convict' Jeremy Meeks banned from entering London for photo shoot, deported back to the U.S.
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