NBA》里歐納德28分 馬刺輕取灰熊聽牌

里歐納德(右)攻下28分，搭配米爾斯的5顆三分冷箭，馬刺輕取灰熊取得3比2聽牌優勢。(美聯社資料照)

回到聖安東尼，馬刺也找回了攻擊節奏感，靠著里歐納德的28分、6助攻，黑衫軍116比103輕取灰熊，系列賽取得3比2聽牌優勢。

馬刺在前兩戰於主場都獲勝，作客曼菲斯吞下2敗，這2敗的平均失分高達107.5分，平均得分101分。此役，團隊投籃命中率52.5%，三分球28次出手命中14球，投籃命中率高達50%，尤其是替補的米爾斯5記冷箭，打得灰熊大軍哀號遍野。

灰熊在比賽最後4分51秒追至97比102，隨後里歐納德連投帶罰攻下4分，米爾斯連續兩顆三分球，大衛李籃下爆扣，馬刺回敬13比0奠定勝局。

馬刺6人得分上雙，除了里歐納德與米爾斯外，帕克回春貢獻16分、6助攻，艾卓吉12分、9籃板，大衛李11分、8籃板，老將吉諾比利10分。

灰熊的投籃命中率也有51.4%，不比馬刺遜色，但一路被對手壓著打喘不過氣來，如今只能寄望第六戰能在自家主場扳回顏面，將戰線拉至決勝第七場。康利26分、6助攻、4抄截，馬克蓋索17分、5籃板、7助攻。

(中時電子報)